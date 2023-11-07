Готуйте губи до пристрасних поцілунків: три знаки зодіаку «закохаються по вуха» у листопаді-2023

Астрологи, які нещодавно розповіли, які три знаки зодіаку зможуть втілити в життя свої мрії до кінця осені, розказали також, кому у листопаді варто готувати губи до гарячих поцілунків, інформує Ukr.Media.

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Рак

Представникам знаку Зодіаку Рак пощастить у коханні в листопаді 2023 року — ви купатиметеся в увазі та взаємній симпатії. Раки, насолоджуйтесь місяцем сильної пристрасті та прихильності на повну! На даний момент ви повністю поглинені спільними ідеями та планами. Улюблена людина, добрий друг, будинок та сім'я займатимуть найбільш значне місце у ваших думках. Якщо вам з якоїсь причини важко обов'язково зверніться за допомогою. Це набагато краще, ніж страждати на самоті. Зрозуміло, зараз представникам знака Зодіаку Рак важко сконцентруватися на повсякденних завданнях, оскільки вас захоплюють романтичні плани. Але все, що зараз віддаєте, вам повернеться добрим бумерангом. Тому ставтеся до коханої людини або об'єкта симпатії так, як ви хочете, щоб він ставився до вас. Спілкуйтеся, щоб краще пізнати один одного, і переконайтеся, що ви слухаєте більше, ніж говорите. Під час прийняття рішень, що стосуються вас і партнера, Ракам варто спиратися на власні почуття та серце, а не розум.

Діва

Порада для тих, хто за гороскопом Діва! Уважно прислухайтеся до людини, яка закружляла вам голову. Можливо, упускаєте численні натяки. Тим часом між вами зароджується справжній роман. Якщо Діва вже перебуває в парі, приділіть особливу увагу коханій людині. Якщо ви зараз будете добрим слухачем, це може зміцнити стосунки. Цього місяця у Дів з'явиться багато справ, але треба пам'ятати, що від багатозадачності у листопаді нікуди не подітися. Однак не варто і надто перевантажувати себе. Не зациклюйтесь на дрібницях. Натомість зосередьтеся на близьких стосунках, на домі та сім'ї. Якщо додати трохи дурості, легкості та романтики, це може послужити гарною службою в довгостроковій перспективі.

Водолій

Народжені під знаком Зодіаку Водолій, ваша чарівність приверне увагу цікавої людини, можливо того, кого зараз вважаєте просто другом. Багато хто бажає вам успіхів у починаннях, а хтось особливий, можливо, прагне показати, наскільки ви йому дорогі. У романтичних та дружніх відносинах зусилля, які прикладає Водолій, не пропадуть задарма. Те, що пропонуєте, самі отримаєте у відповідь. Нехай світ побачить, якою ви є насправді тепла, турботлива і співпереживаюча людина. Можливо, ті швидкоплинні розмови з кимось цікавим були не просто балаканиною. Листопад 2023 року — той самий момент, коли Водоліям варто перейти на новий рівень. Ймовірно, ви шукаєте глибшого зв'язку, так що дійте та домагайтеся його. Виберіть пристрасть, яка важлива для вас зараз, та насолоджуйтесь нею.

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Як писали «ФАКТИ», астрологи також назвали три знаки зодіаку, для яких останній місяць осені буде нещасливим.

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