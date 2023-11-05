«Чорний» листопад-2023: астрологи назвали три знаки зодіаку, для яких останній місяць осені буде нещасливим

Після закриття коридору затемнень життя людей налагодиться, але не всіх. Астрологи, які склали гороскоп на наступний тиждень, назвали знаки зодіаку, кого можуть спіткати неприємності у листопаді 2023 року, пише Ukr.Media.

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Терези

Для представників знаків Зодіаку Терези листопад 2023 виступить у ролі вчителя, який змусить визнати, що ви звикли брати на себе більше, ніж можете потягнути. Прийде усвідомлення, що звичка допомагати всім, хто без кінця розраховує на вашу підтримку, згубна. Останній осінній місяць навчить носіїв знаку Зодіаку Терези говорити «ні». Також ви можете відчути себе вкрай самотньою і нещасною людиною, особливо якщо живете далеко від рідних. Натомість друзі та колеги виступлять потужною підтримкою. Не виключені у листопаді 2023 року і сумніви Терезів у новому партнері.

Близнята

Яким виявиться гороскоп на листопад для Близнят? Езотерики застерігають від надмірної тривоги, оскільки вона заважатиме продуктивній роботі. Не варто перенапружуватися, адже чим більше на себе звалите, тим менше успіху отримаєте. У листопаді 2023 року людям зі знаком Зодіаку Близнятам необхідно взяти тайм-аут, відпочити та відволіктися від повсякденних турбот. Але зовсім розслабитися все одно не вийде, тому що великий ризик виникнення проблем із фінансами. Можливо, через гроші навіть трапляться серйозні розбіжності між вами та близькими людьми.

Овен

У представників знака Зодіаку Овен листопад 2023 теж видасться не надто простим. Події місяця чинитимуть на вас серйозний тиск. Не варто поспішати і рватися вперед, інакше ви не тільки не досягнете бажаної мети, але й відчуєте повне розчарування. У листопаді Овнам не варто давати нездійсненних обіцянок. Крім того, ви можете відчути право не втручатися в чужі конфлікти. Однак не факт, що це вийде, тому що в деяких питаннях потрібне ваше сприяння.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кому необхідно сьогодні просити керівництво про підвищення зарплати, а також назвали три знаки зодіаку, бажання яких здійсняться в листопаді 2023 року.

Фото: Pixabay

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