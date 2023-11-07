Пекло для росіян: розвідка перехопила розмову

Українська розвідка перехопила розмову російських солдатів, під час якої росіянин розповів про «пекло» на Куп'янському напрямку. З розмови випливає, що російські командири забороняють солдатам здавати зайняті позиції. Командири також повинні «кидати» нових мобілізованих у бій. У перехопленій розмові російський солдат розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку, де ворог веде безуспішні штурмові дії. За даними української розвідки, росіянин говорив, серед іншого, про великі втрати серед російських солдатів.

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За словами росіянина, війська отримали наказ взяти місто Куп'янськ, але у них виникли конфліктні ситуації з командиром. За словами окупанта, старший за званням серед тих, хто зібрався, погрожував їм і говорив, що вони не можуть залишити свої позиції. Він оголосив їм, що вони або підуть воювати, або помруть. Командир також «кинув» на передову людей, яких тільки, но мобілізували для участі в бойових діях.

Він передав колезі, що ситуація на фронті настільки серйозна, що він не інформує близьких про те, що відбувається насправді. Він підкреслив, що армія зазнає великих втрат. Як він зазначив, є випадки, що саме російська авіація атакує їхні позиції. Товариш по службі солдата розповів, що син його друга пішов служити в армію. Окупант додав, що з 240 росіян вижило лише троє.

За даними генштабу, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну російські війська втратили майже 307 000 військовослужбовців. кремль не повідомляє про свої втрати.

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Раніше повідомлялося, що за добу окупанти втратили майже 900 солдатів і 14 артилерійських систем.

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