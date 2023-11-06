Майже 900 окупантів і 14 артилерійських систем: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Російські загарбники продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Тенденції залишаються незмінними вже 621 добу, протягом яких триває широкомасштабної збройної агресії російської федерації, відзначають у Генеральному штабі ЗСУ.

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Протягом минулої доби відбулося прямих 53 бойових зіткнень, зокрема:

на Куп’янському напрямку відбито 10 атак ворога, який намагався штурмувати населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;.

на Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, там наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута;

на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському напрямку за добу відбито понад 20 атак ворога;

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Успіху не мали.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Паралельно контрбатарейна боротьба здійснюється і на Херсонському напрямку.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Загальна картина бойових втрат російських окупантів станом на ранок 6 листопада виглядає так:

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Інфографіка Генштаба ЗСУ

Нагадаємо, що нині загарбники використовують проти наших захисників і зброю з КНДР, адже з цієї країни до рф здійснено вже близько 10 постачань зброї.



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