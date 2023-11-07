В Італії загадково зникла одна із «суперяхт» путіна

Із сухого доку в Італії зникла 140-метрова яхта російського диктатора володимира путіна «Шахерезада» (Scheherazade). Соратники російського політика Олексія Навального закликали італійську владу не дати «втекти» судну.

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Першим про те, що «Шахерезада» (Scheherazade), ймовірно, спущена на воду, повідомили на галузевому Youtube-каналі eSysman SuperYachts.

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Путіна як кінцевого власника суперяхти називають журналісти-розслідувачі «Центр Досьє», британський таблоїд The Sun, а також «Фонд боротьби з корупцією» Навального.

Після серії розглядів у травні 2022 року італійська влада заарештувала 140-метрову яхту вартістю близько півмільярда євро. Тепер її сліди губляться.

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«Якщо італійський уряд з якоїсь причини дозволить Шахерезаді втекти, це буде найбільшою ганьбою, яку тільки можна собі уявити. Найсуттєвіший удар по санкційній політиці ЄС. Цього не може статися. Ви не можете повернути Путіну його яхту; це просто божевілля», — написала соратниця Навального Марія Пєвчіх.

Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому стверджується, що путіну належить як мінімум шість яхт.

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За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення росії в Україну розкішна яхта Graceful, що належить путіну, залишила порт Гамбурга в Німеччині, де знаходилася кілька місяців. На думку німецьких ЗМІ, «це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією».

Як писали «ФАКТИ», під час війни проти України путін витратив 32 млн доларів на ремонт однієї зі своїх супер'яхт.

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