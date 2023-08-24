Під час війни проти України путін витратив 32 млн доларів на ремонт своєї супер’яхти

Президент росії володимир путін, креслення бункера якого показали ЗМІ, дуже любить яхти. Пристрасть настільки сильна, що вже після початку повномасштабної війни в Україні господар Кремля витратив 3 млрд рублів (близько 32 млн доларів) на ремонт однієї зі своїх «крихіток». Про це заявили соратники Олексія Навального, яким вдалося провести власне розслідування.

Йдеться про яхту «Грейсфул». Вона перебувала на обслуговуванні в Німеччині. Помічникам путіна вдалося в обхід санкцій відбуксирувати яхту в росію. Після цього було проведено повну реконструкцію внутрішніх приміщень судна.

Згідно з кошторисами і проєктами робіт, на які посилаються розслідувачі, на «Грейсфул» серед іншого є вертолітний майданчик, лаунж-зона з роялем і телевізором, ліфт для подачі їжі, спортзал, басейн-трансформер, що перетворюється на танцмайданчик або кінозал, обідня зала з каміном, і навіть купелі. На все це і було витрачено 3 млрд рублів.

Зазначається також, що команда «Грейсфул» сформована з членів Федеральної служби охорони (ФСО) рф. Ці ж хлопці працюють і на двох інших яхтах, які належать путіну. Це «Шахерезада» та «Олімпія».

До речі, «Шахерезаду» в травні 2022 року вдалося заарештувати в Італії на підставі санкцій Євросоюзу. Це найдорожча яхта в особистій «флотилії» кремлівського диктатора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що величезні статки ексдружини путіна та її нового чоловіка поза санкціями ЄС.

166

Читайте нас у Facebook та Instagram