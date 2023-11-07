А обіцяли 40 тисяч гривень: Кабмін планує заморозити підвищення зарплат вчителям

В Україні, де раніше вчителям обіцяли підняти зарплати до 40 тисяч грн, Міністерству освіти і науки планують доручити протягом 2024 року внести на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт акта з упорядкування схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та науковців установ освіти та науки. Це випливає із проєкту постанови Кабміну, розміщеного для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Нові схеми планується запровадити з 2025 року та переглянути діючу систему надбавок та доплат «для збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів».

Крім того, уряд планує вкотре заморозити дію ухвали про підвищення зарплат педагогів.

«Зважаючи на обмежений в умовах військового стану фінансовий ресурс державного та місцевих бюджетів, необхідно призупинити дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 до 31 грудня 2024 року», — йдеться в пояснювальній записці.

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Відповідно до постанови, з 1 січня 2024 року посадові оклади повинні розраховуватися, виходячи з найменшого розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Він становитиме з 1 січня 2024 року у розмірі 3195 грн, з 1 квітня — 3600 гривень.

«На реалізацію у 2024 році схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822, витрати не передбачені», — зазначили автори проєкту.

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Як писали «ФАКТИ», раніше частину українських педагогів зобов'язали повернути 6,5 тисяч гривень.

Фото: Pixabay

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