37.10 / 37.68 39.64 / 40.38
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Сімейне застілля в Києві завершилось різаниною: теща вдарила затя в живіт ножем

13:15 8 листопада 2023
Затримана

У Дніпровському районі столиці, де в жовтні на блок-посту насмерть збили військового, мало не трапилося «сімейне» вбивство — жінка вдарила власного зятя ножем у живіт.

Як повідомили у Поліції Києва, між тещею і зятем виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт.

Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку».

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням.

РЕКЛАМА

Слідчо-оперативна група вилучила з місця пригоди ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази.

Головний речовий доказ

РЕКЛАМА

Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Її затримали. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження.

Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, тож нині вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 71-річний пенсіонер по-звірячому розправився із зятем, викинувши його понівечене тіло в річку.

Фото поліції

404

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінь у променях сонця

Дівам — приємні сюрпризи, Терезам — підказки інтуїції, Козерогам — креативні ідеї: гороскоп на день Металевого Коня Каштанчика

МСЕК

Без військового квитка МСЕК не пройдеш: адвокат пояснив, що з цією вимогою МОЗ не так

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

Субсидії

Чи впливає наявність земельного паю на призначення субсидії: відповідь Пенсійного фонду

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту