Сімейне застілля в Києві завершилось різаниною: теща вдарила затя в живіт ножем

У Дніпровському районі столиці, де в жовтні на блок-посту насмерть збили військового, мало не трапилося «сімейне» вбивство — жінка вдарила власного зятя ножем у живіт.

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Як повідомили у Поліції Києва, між тещею і зятем виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт.

Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку».

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням.

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Слідчо-оперативна група вилучила з місця пригоди ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази.

Головний речовий доказ

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Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Її затримали. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження.

Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, тож нині вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше на Житомирщині 71-річний пенсіонер по-звірячому розправився із зятем, викинувши його понівечене тіло в річку.

Фото поліції

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