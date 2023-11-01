Порізав на шматки та викинув у річку: на Житомирщині 71-річний пенсіонер по-звірячому розправився із зятем

На Житомирщині правоохоронці встановили людину, яка вчинила вбивство та розчленувала свою жертву.

Як повідомляють у відділі комунікацій поліції Житомирської області, днями житель Коростеня під час риболовлі виявив у річці Уж понівечене тіло невідомого чоловіка і одразу повідомив про це правоохоронцям.

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Поліцейські для з’ясування обставин злочину та обстеження дна залучали водолазів, а також зверталися до жителів району та області із закликом допомогти встановити особу загиблого.

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Менш ніж за добу з’ясувалося, що вбитий — 43-річний житель Ушомирської громади Коростенського району. У причетності до вбивства якого запідозрили його тестя — 71-річного жителя Коростеня, за місцем проживання якого вилучили низку відповідних доказів.

«Попередньо, господар будинку намагався приховати злочин та позбавитися тіла. Для цього частково розчленував його. Менші частини разом з одягом спалив у печі, а решту понівеченого тіла викинув до річки», — зазначили в поліції та додали, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

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Наразі слідчі з’ясовують всі обставини події, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За такий злочин законодавством передбачено покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Черкащині правоохоронці виявили розчленоване тіло 60-річного чоловіка, до вбивства якого причетний його 37-річний син. Підозрюваний зізнався, що вбив свого батька під час раптового конфлікту.

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Фото поліції

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