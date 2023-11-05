Черговий пакет військової допомоги від США: що отримають Збройні Сили України

США, які суттєво розширили санкції проти прихильників росії, нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на загальну суму 425 млн доларів. Як повідомляє Пентагон, робиться це для того, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії.

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Пакет включає допомогу з запасів Міноборони США на суму до 125 млн доларів для задоволення невідкладних потреб ЗСУ на полі бою, а також 300 млн доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення української протиповітряної оборони в довгостроковій перспективі.

У цей пакет увійшли додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS і реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 105 мм і 155 мм, протитанкові ракети TOW, протипіхотні міни Claymore, понад 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат, а також 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання. Крім того, Україна отримає додаткові боєприпаси із лазерним наведенням для боротьби з безпілотними літальними апаратами, які використовує росія.

У Пентагоні підрахували, що США виділили Україні майже 45 млрд доларів як допомогу у сфері безпеки за правління президента Джо Байдена. Причому 44,2 млрд доларів із цієї суми було виділено після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року.

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«Допомога в забезпеченні безпеки України — це розумна інвестиція у нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу», — наголошується в заяві Міноборони США.

Разом з тим представники Пентагону визнають, що щоразу восени пакети військової допомоги Україні зменшуються. І цей пакет може стати останнім, тому що виділені раніше кошти з федерального бюджету США на ці цілі добігли кінця, а Конгрес поки не схвалив закон, який дозволив би відновити фінансування.

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Так, 3 листопада Палата представників (нижня палата Конгресу США), де у республіканців більшість, підтримала виділення пакета військової допомоги Ізраїлю, а «український пакет» залишила без розгляду.

Лідер більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) демократ Чак Шумер заявив, що не ставитиме на голосування ізраїльський пакет окремо від українського. Демократи в Сенаті, за його словами, готові розглянути цей законопроєкт у тому вигляді, в якому його запропонував Білий дім. Нагадаємо, адміністрація президента Байдена хоче, щоб Конгрес затвердив єдиний пакет на суму понад 100 млрд доларів, до якого входять військова допомога Україні та Ізраїлю.

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Раніше експерти назвали три види озброєнь у США, яких потребують Ізраїль та Україна.

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