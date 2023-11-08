Намагались продати за кордон комплектуючі для МіГ-29: в Україні затримано злочинну групу

СБУ продовжує викривати людей, які завдають шкоди нашій країні. Контррозвідка Служби безпеки в результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримала організатора нелегального трафіку запчастин для військового обладнання та двох його спільників.

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За даними спецслужби, зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з завода «Мотор Січ».

Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

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Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

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Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором «схеми» виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», СБУ затримала російську інформаторку, яка «зливала» ворогу інформацію про позиції ЗСУ під Бахмутом.

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