Україна не дозволяє російським військам сконцентруватися в одному місці: експерти про оборону на лівому березі Дніпра

Українські війська, схоже, досягають значного прогресу на річці Дніпро. Після того, як їм вдалося перетнути річку на деяких ділянках і встановити невеликі плацдарми, війська, зараз рухаються всередину. Досі росіянам вдавалося відбивати українські спроби висадити там десант протягом тривалого періоду часу.

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«Але зараз виглядає так, що плацдарми збільшуються», — сказав у п'ятницю виданню t-online полковник запасу і директор-засновник Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень Буркард Мейсснер.

У своєму останньому дослідженні американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував повідомлення російських військових блогерів. За інформацією ISW, російський портал Astrahad повідомив, що чотири українські ракети влучили в будівлю в Стрілковому, яка слугувала штабом російського підрозділу «Дніпро». Повідомляється, що щонайменше двоє людей загинули й кілька отримали поранення. Невідомо, чи є серед жертв командир солдатів, генерал михайло теплінський.

У соціальних мережах також з'являються фотографії багатьох загиблих солдатів — імовірно, російських військових, які були вбиті на лівому березі річки під час зміни позицій. А на відеозаписах видно, як атакують і знищують російські бази безпілотників.

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Окрім наземного наступу, Україна неодноразово намагається вразити ракетами та гарматами важливі об'єкти російської військової інфраструктури. Це аеропорти, склади боєприпасів, об'єкти зв'язку та резиденції військового керівництва. Навіть якщо остання атака навряд чи знищила якесь важливе озброєння, вона, ймовірно, мала психологічний ефект, бо довгий час були сумніви, що українські війська зможуть закріпитися на лівому березі Дніпра. Але зараз навіть експерти бачать прогрес. Щоправда, наразі там тримають оборону лише підрозділи морської піхоти, які перебувають там з жовтня.

На думку Бена Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, Україна намагається не дати російським військам сконцентруватися в одному місці. Вони створюють кілька ділянок вздовж майже 1000-кілометрового фронту, щоб заманювати російських військових у все нові місця. Там, де вони бачать слабкі місця, вони перехоплюють ініціативу і навіть можуть просуватися вперед. Однак у випадку з берегом Дніпра це буде нелегко.

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«Проблема завжди полягала в тому, що це велика річка. Туди можна перекинути піхоту, але туди треба перекинути техніку», — каже західний військовий аналітик, повідомляє британська газета The Guardian.

На лівому березі Дніпра можна очікувати прогресу — але тільки якщо Захід фінансуватиме подальшу підтримку.

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«Ми повинні надати Україні масу понтонних мостів, засоби протиповітряної оборони та, перш за все, гелікоптери», — вимагає Буркхард Мейсснер.

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