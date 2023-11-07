37.15 / 37.72 39.69 / 40.44
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ вдарили по центру підготовки операторів БПЛА в окупованому Донецьку (відео)

19:24 7 листопада 2023
Обстріл

В окупованому Донецьку по будівлі нак званого «Республіканського центру безпілотних систем ДНР ім. Володимира Жоги», який навчає окупантів керувати БПЛА, було завдано удару. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Повідомляється, що до будівлі прилетіли „Хаймарси“, і деякі оператори залишаються під завалами», — написав він.

За даними журналіста, окупанти стверджують, що на місці удару немає жодних військових об'єктів.

«Майстер клас по брехні від російських пропагандистів. Клоун, стоячи на тлі „центру безпілотних систем ім. Жоги“ на блакитному оці запевняє, що „навколо немає жодних військових об'єктів“. Тупа брехня викривається за 5 хвилин. Достатньо лише загуглити адресу „Республіканського центру БПЛА“. Він збігається з адресою будівлі на відео — вул. Челюскінців, 49. Але є й добрі новини — підтверджується, що під завалами оператори БПЛА», — написав Казанський.

РЕКЛАМА

Як повідомила російська пропагандистська агенція «РИА Новости», внаслідок обстрілу з РСЗВ HIMARS загинули шестеро людей, ще 11 постраждали.

Як писали «ФАКТИ», днями пролунали вибухи в окупованому місті Керч.

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

МСЕК

Без військового квитка МСЕК не пройдеш: адвокат пояснив, що з цією вимогою МОЗ не так

Карти Таро

Гороскоп по картах Таро на новий тиждень: кому доведеться плакати від щастя

салат із тунцем

Дуже смачний та ніжний: готуємо салат з тунцем

Капуста Пелюстка

Квашена капуста «Пелюстка» від Тетяни Литвинової: настільки смачно, що неможливо відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту