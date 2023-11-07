ЗСУ вдарили по центру підготовки операторів БПЛА в окупованому Донецьку (відео)

В окупованому Донецьку по будівлі нак званого «Республіканського центру безпілотних систем ДНР ім. Володимира Жоги», який навчає окупантів керувати БПЛА, було завдано удару. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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«Повідомляється, що до будівлі прилетіли „Хаймарси“, і деякі оператори залишаються під завалами», — написав він.

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За даними журналіста, окупанти стверджують, що на місці удару немає жодних військових об'єктів.

«Майстер клас по брехні від російських пропагандистів. Клоун, стоячи на тлі „центру безпілотних систем ім. Жоги“ на блакитному оці запевняє, що „навколо немає жодних військових об'єктів“. Тупа брехня викривається за 5 хвилин. Достатньо лише загуглити адресу „Республіканського центру БПЛА“. Він збігається з адресою будівлі на відео — вул. Челюскінців, 49. Але є й добрі новини — підтверджується, що під завалами оператори БПЛА», — написав Казанський.

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Як повідомила російська пропагандистська агенція «РИА Новости», внаслідок обстрілу з РСЗВ HIMARS загинули шестеро людей, ще 11 постраждали.

Як писали «ФАКТИ», днями пролунали вибухи в окупованому місті Керч.

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