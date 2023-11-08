Пенсія може бути набагато вищою: в ПФУ назвали важливу умову

Українцям, яким залишилося зовсім трохи до 60 років, варто заздалегідь подбати про повний пакет документів для обчислення пенсії. Зокрема, про один документ, завдяки якому майбутня пенсія може бути набагато вищою, ніж її нарахують у Пенсійному фонді.

РЕКЛАМА

Таким документом є довідка про зарплату за період до середини 2000 року, пише видання «Дзеркало тижня» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Як відомо, інформація щодо заробітної плати (доходу) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року зберігається в Реєстрі застрахованих осіб.

Вона використовується Пенсійним фондом для обчислення пенсії, тому пенсіонеру не потрібно збирати довідки про заробітну плату за цей період.

РЕКЛАМА

Якщо ж страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, таку інформацію про заробітну плату слід надавати обов'язково.

За бажанням пенсіонера, додатково може бути враховано зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року. Для цього треба мати довідки про заробітну плату, підтверджену первинними документами.

РЕКЛАМА

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового та начальницького складу, заробітна плата обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески. Але може бути отримана з Реєстру застрахованих осіб, якщо інформація туди занесена.

Як повідомляли «ФАКТИ», Кабмін планує підняти граничний ліміт субсидії на опалювальний сезон.

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook та Instagram