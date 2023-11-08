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Гроші

Кабмін планує суттєво підвищити субсидії: хто зможе отримати по 16 тисяч грн

11:15 8 листопада 2023
Опалення вугіллям

Частина українських сімей, яким виплачується субсидія, зможуть отримувати вдвічі більші суми грошей: справа в тому, що Кабмін планує підняти граничний ліміт субсидії на опалювальний сезон.

Про це повідомив глава українського уряду України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

Зокрема, йдеться про тих, хто опалює житло вугіллям — для них уряд планує запровадити експеримент.

«Українські сім’ї зараз за необхідності отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких становить 7 тисяч грн на домогосподарство на рік», — заявив він.

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Суть експерименту — в тому, що для тих громадян, які не можуть опалювати будинки газом, розмір максимальної субсидії на придбання дров і вугілля становитиме 16 200 гривень.

На жаль, йдеться про суми не на місяць, а на весь рік, але 16,2 тисячі гривень замість семи тисяч — теж непогано.

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Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли, коли українці отримають інформацію про нарахування субсидії на опалювальний сезон, а також роз'яснили, як оформити субсидію, не виходячи з дому.

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