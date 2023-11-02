Людина працювала все життя, але пенсію не може оформити роками: до чого чіпляються у Пенсійному фонді

Кожна людина мріє, що при виході на пенсію може займатися улюбленою справою або присвятити час внукам. Але реальність іноді буває набагато гіршою за сподівання. Якщо в людини є проблеми з документами, то починається довге «ходіння інстанціями». А пенсію буває не вдається оформити навіть після настання пенсійного віку.

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Так, до редакції «На Пенсії» звернувся 64-річний чоловік, на ім’я Сергій, з Івано-Франківської області, який поділився власним досвідом ходіння різними інстанціями.

Як стало відомо з листа українця, він має близько 25 років стажу. Проте в Пенсійному фонді спочатку нарахували 19 років й обіцяли призначити пенсію у 2022 році при досягненні 63 років. Але в пенсії знову відмовили, бо цього разу взагалі нарахували лише 13 років стажу.

Зі слів Сергія, не зараховують частину стажу, бо, як вважають в Пенсійному фонді, записи в трудовій книжці зроблені з помилками. До того ж не хочуть зараховувати диплом тракториста, бо там начебто також є виправлення. Не зараховують й службу в армії, адже там записи зроблені ручками різного кольору.

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«Як записи можуть бути абсолютно однаковими, якщо приймали мене на службу в одному році, а звільнявся я в іншому і вже з іншої частини?» — дивується чоловік.

Уточнювальні довідки про свою роботу чоловік не може отримати, бо архіви знаходяться на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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«Якщо є помилка в якійсь літері, хіба я в цьому винен? Я ж працював», — обурюється чоловік.

Листи у різні інстанції результату не дали. Звертався чоловік до Пенсійного фонду, до Кабінету міністрів, до Уповноваженого з прав людини. Звідусіль приходить відмова.

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Після цього Сергій звернувся до адвоката, який готує позов до суду.

В коментарі експерт з пенсійної справи констатував, що чоловік робить все правильно. Хіба що оскаржувати відмову в призначенні пенсії треба було ще раніше. Але в цілому алгоритм дій дуже послідовний: спочатку звернення до вищої інстанції, отримання відмови та подальше її оскарження в судовому порядку. В цьому разі суд дійсно залишається останньою інстанцією.

Також експерт нагадує, що люди, які не мають права на пенсію через брак стажу, при досягненні 65 років вже можуть претендувати на державну соціальну допомогу, що призначається замість пенсії.

«В такому разі головний сенс звернення до юриста полягатиме лише в тому, щоб спробувати повернути частину пенсії за попередні роки. Хоча заборгованість по таких справах Пенсійний фонд виплачує дуже довго, бо грошей на виплати по судових рішеннях в бюджеті немає», — зазначає юрист Сергій Коробкін.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році деяким пенсіонерам виплати збільшать на 2,6 тисячі гривень.

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