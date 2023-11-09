«Аскольд» «злили» за 1500 доларів: ЗМІ повідомили, хто здав ЗСУ координати підбитого в Керчі корабля

У мережі з'явилася версія організації удару ЗСУ по російському ракетоносію «Аскольд» 4 жовтня у Керчі.

Як пише канал «Кримський вітер», координати «Аскольда» міг «злити» українській стороні командир малого ракетного корабля «Інгушетія» 41 бригади ракетних кораблів і катерів чф вмф зс рф Єрмоленко — корінний кримчанин.

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Фото "Кримський вітер"

Канал стверджує, що за цю інформацію офіцер мав отримати 1000 доларів, але сторгувався за 1500 доларів.

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Фото "Кримський вітер"

Фото "Кримський вітер"

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«Саме під керівництвом Єрмоленка екіпажем малого ракетного корабля „Інгушетія“ проводилися пуски крилатих ракет „Калібр“ по цивільних об'єктах на території України. Причиною співпраці з ЗСУ могли стати кошмари, в яких його переслідували загиблі від ударів мирні жителі України», — стверджують автори каналу.

Раніше в Повітряних Силах ЗСУ підтверджували удар по «Аскольду» — одному з найсучасніших кораблів чф рф, оснащеному — 8-ма пусковими установками ракет, системою ППО ЗРК «Панцир-М» і комплексом розвідувальних БПЛА «Орлан-10».

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Фото «Кримський вітер»

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