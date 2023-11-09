«Вмовляв їх виїхати до Парижу»: Анатолій Анатоліч пояснив, чому його діти залишились вдома на канікулах

Український шоумен Анатолій Анатоліч, який днями потрапив у скандал через те, що у США провів захід російською мовою, опублікував фото своїх доньок Аліси та Лоліти. На них зірковий татусь похвалився, що його діти настільки люблять Україну, що нікуди не хочуть їхати з неї.

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«Вмовляв їх виїхати на канікули до своїх однокласників періоду вимушеної еміграції до Парижу. Категорично ні. Канікули тільки вдома. На тиждень до друзів в NY. Ні. В Буковель згодні. А краще не більше 100 км від Києва. Страшною ціною в них прокинулося фантастичне відчуття цінності дому. І мені здається, це не тільки у моїх дітей. Вони — наше майбутнє. Вони — наступне покоління Киян, Харків'ян, Одеситів і Вінничан. Вони люблять країну щиро. Їм не треба пояснювати, за що. Не треба пояснювати, як любити свій дім».

Цей дар, додав шоумен, з'явився сам собою. Але вони знають якою ціною.

«Хто зараз робить все можливе на фронті, завдяки чому вони можуть бути вдома. Треба плекати цю любов до батьківщини. І не підвести наших дітей. Боротьба триває. Єднаймося! Слава ЗСУ. Слава Україні», — додав Анатоліч.

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Нагадаємо, що Анатоліч різко висловився про вчинок Шепелєва: «Визнав себе частиною цієї бл… ї нацистської системи».

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