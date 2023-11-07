Анатолій Анатоліч виправдався за російську мову на благодійному заході

Телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч, який нещодавно обурювався тим, що наші співвітчизники за кордоном розмовляють російською мовою, сам потрапив у мовний скандал.

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У мережі з’явилося відео, на якому ведучий спілкується з гостями заходу російською.

Анатолій не став спростовувати відео. Він пояснив, що це був один з благодійних заходів у США на підтримку України.

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«Це відео записано на Big Money Forum у Сполучених Штатах Америки, де я був ведучим чотирьох заходів у чотирьох штатах. Івент був на сто відсотків благодійним, всі кошти йшли в UNITED24. Я вів українською, англійською і деякі речі, на прохання організаторів дублював російською, так як в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. І навіть білоруси, і можливо колишні росіяни, нині американці. Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток — це вже автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта — і я це озвучував не для українців російською мовою зокрема. Якщо ви тут „включаєте режим фаріон“ то вам не до мене», — сказав Анатолій в коментарі МУЗВАР.

Нагадаємо, у мережі розгорілася бурхлива дискусія щодо нещодавнього досить радикального висловлювання Ірини Фаріон в інтерв’ю Яніні Соколовій про російськомовних військових, які боронять Україну на фронті.

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Боксер Олександр Усик назвав Фаріон агентом кремля та присвятив їй гострий вірш.

Дмитро Ярош зазначив, що «ніхто з цивільних не має права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну».

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А заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв звернувся до СБУ.

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