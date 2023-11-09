«У команді хелперів є навіть королівські особи»: Данило Щербаков про масштаби свого волонтерства

Данило Щербаков — один з тих, хто взяв на себе благодійну місію на Запоріжжі, у сусідніх областях та прифронтових зонах. Він — бізнесмен, волонтер, блогер, який увійшов до рейтингу топ-100 блогерів України та отримав звання «Благодійник року», засновник і керівник громадської організації «Helper Україна«, яка має тисячі амбасадорів у країні та за кордоном.

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Разом з дружиною та дітьми, попри постійні обстріли, він залишається у Запоріжжі та продовжує свої добрі справи: від елементарних продуктових наборів до масштабної допомоги військовим, підрозділам МВС та ДСНС, медикам. Як розпочав волонтерську діяльність, де бере сили та ресурси, — про це Данило розповів «ФАКТАМ».

— Данило, як ви?

— Як завжди: гудуть наші літаки, гупає добряче, лунають тривоги. Але ми продовжуємо робити свою справу й допомагати. У нас просто немає іншого виходу. Десять років мого хобі дають про себе знати. Я просто не можу зупинитися, навпаки — розвиваю та масштабую волонтерську діяльність. Бо якщо ми зараз не будемо допомагати й захищати, фінансово підтримувати ЗСУ, то потім може й не настати.

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«Готовність людей допомагати — велика сила»

— З чого ви починали?

- Я завжди мав активну позицію. Масштабно — від самого початку війни. Бо ж сам знаю, що таке втрачати. До 2014 року я мав представництво свого бізнесу — ми займалися імпортом морепродуктів — у Донецьку. Так там все і залишилось, коли почалися бойові дії. Я багато втратив, переживав депресію. Тоді я побачив, що у Запоріжжі опинилося багато людей, які потребували допомоги. І вирішив спрямувати ті кошти, які залишились, на добрі справи. Так і з'явилася спочатку організація «Helper Запоріжжя», яка згодом виросла до «Хелпер Україна». Спочатку ми допомагали дітям з особливими потребами, вирішували якісь організаційні та побутові проблеми, а тепер робимо усе від нас можливе, щоб наблизити перемогу.

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— У вас велика команда?

- Офіційно зареєстровано понад шість тисяч, але насправді набагато більше. Це підприємці, юристи, лікарі, спортсмени, вчені, артисти, національні бренди, мої друзі. Нещодавно звернулися хлопці з 55-ї бригади: терміново потрібна автівка. Часу на довгі пошуки не було, тому дістали утрьох по три тисячі доларів з кишень, придбали авто в Україні й передали хлопцям.

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Нашими почесними хелперами є народні артисти України Ольга Сумська та В'ячеслав Редя, співаки Ольга Полякова та Віталій Козловський. У своїх відеозверненнях вони закликали підтримати наші ініціативи. До речі, Ольга Сумська зараз керує нашим київським відділенням. Пишаюсь тим, що президент Володимир Зеленський є почесним членом нашої команди.

Данило Щербаков, Ольга Сумська та Лілія Ребрик з чоловіком

«Наша організація не має рахунку в банку, це принципово»

— Як побудована ваша робота, адже ви не оголошуєте збори, навіть не маєте рахунку організації?

- Цим ми й відрізняємося від інших благодійників. Це моя принципова позиція. Не хочу, щоб на фінансовому підґрунті виникали якісь маніпуляції. Тому я вкладаю свої гроші, друзі, партнери допомагають закривати конкретні запити. Наприклад, телефонують хлопці з передової, просять планшети, ноутбуки. Я телефоную до власника мережі магазинів — він надає все необхідне, ми відвозимо хлопцям. Треба військових відправити на реабілітацію — домовляюсь, щоб прийняли, я беру на себе логістику. Організаційні питання — це вже суто мої витрати, поки маю таку можливість. І так з рештою запитів працюємо. Це могло б коштувати мільйони гривень, але готовність людей допомагати — велика сила.

— Які основні напрямки охоплює ваша організація?

- Насправді багато. Забезпечуємо харчами лікарні, госпіталі в Запорізькій та Херсонській областях, частково в Дніпропетровській. Навантаження на медичні установи тут велике, людей багато, реально не вистачає продукції для харчування пацієнтів, тому що складні тендери, проблеми з логістикою.

Принц Баварський прислав фуру з приладдям десь на мільйон

Також допомагаємо військовим. От буквально нещодавно відвантажили м’ясо для ДСНС, щоб вони доставили його на лінію фронту для хлопців, куди ми фізично не можемо дістатися. Вчора машина поїхала на передову для хлопців з МВС. Загалом за місяць ми відправили близько 5 тонн лише м’яса. Ми реагуємо на будь-які запити й залучаємо до команди хелперів усіх, хто може допомогти.

Якось на урочистостях президента України познайомився з чоловіком, розговорилися, виявилося, що це принц Баварський Людвіг. Нещодавно я написав йому електронного листа, в якому повідомив про потреби для ДСНС в області. Буквально через місяць він прислав фуру з приладдям, десь на мільйон гривень. Там були пневмоножиці та інше різне обладнання, необхідне для роботи рятувальників. Хлопці були дуже задоволені.

— Продовжуєте свою ініціативу «Добрі справи»?

- Ми масштабували та систематизували процес надання допомоги, зробили спеціальну форму для заповнення, щоб надавати продуктові набори саме тим, хто цього дійсно потребує. Обробляємо ці запити й за місяць передаємо десь від 500 до 1000 пакунків, які також відправляємо поштою по Україні.

Оскільки літні люди здебільшого не користуються гаджетами, в мене в машині завжди є кілька пакунків. Таким чином, я можу надати допомогу просто на вулиці. За багато років такої діяльності я вже по очах бачу, кому це дійсно потрібно. Бо деякі люди не можуть дозволити купити собі якісні соки, м’ясні консерви чи ту ж ковбасу, або якісь побутові засоби. Ви б бачили очі цих людей. Хоча буває, що відмовляються. Дякують і просять передати іншим. Це людяність.

«Ми з родиною підтримуємо один одного та залишаємось у Запоріжжі»

— Ваші відео в соцмережах стали дуже популярними, вас вже наслідують інші блогери. Коли починали цю акцію, очікували аж такий результат?

- Я став блогером сам того не усвідомлюючи і не ставлячи такої мети. Просто робив це від душі, хотів показати, що робити добрі справи — це легко та дійсно приносить радість людям. Раз на тиждень викладаю ці відео, й вони стрімко набирають мільйони переглядів. Значить, це важливо для людей. Крім того, для мене пів року тому стало відкриттям, що ці перегляди ще й монетизуються. Я, мабуть, єдина людина в регіоні, якій Facebook платить. Це не космічні суми, але від 300 до 1000 доларів набігає. Це приємний бонус, який надихає і дає можливість за ці кошти знову купувати продукти.

Данило Щербаков з родиною

— Попри постійну небезпеку, чому ви з родиною залишаєтесь у Запоріжжі?

- Це моє місто. Моя дружина працює лікарем-гінекологом, щодня допомагає діткам з’являтися на світ, виїздить в інші лікарні на операції, бо ж лікарів реально не вистачає. Діти тут вчаться у школі й не хочуть нікуди їхати. Ми вирішили бути усі разом, підтримувати одне одного та своїх людей.

Не буду приховувати, часом дуже важко психологічно. Але я кожного ранку біжу свої 12 кілометрів, включаюсь в роботу, знімаю відео й кажу: «Люди, я вам обіцяю, все буде добре».

Раніше «ФАКТИ» писали, що рідні та друзі загиблого військового медика зібрали кошти на евакуаційний катер для його бригади.

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