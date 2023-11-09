Під вогнем — багатоповерхівки та церква: окупанти обстріляли Корабельний район Херсона (фото, відео)

Окупанти вкотре вдарили по Херсону — під вогнем знов опинився Корабельний район обласного центру.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, пошкоджені багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. На жаль, є жертви та постраждалі.

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«Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі. Каретою „швидкої“ до лікарні доставили чоловіка з ушкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію», — повідомив він.

Фото прокуратури

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В Офісі генпрокура зазначили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото прокуратури

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Фото МВС

За даними МВС України, кількість постраждалих більше — йдеться про трьох містян.

«74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події. Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви», — повідомив міністр Ігор Клименко.

Нагадаємо, що у перших числах листопада загарбники вдарили по критичній інфраструктурі Херсона — тоді кілька районів міста залишалися без електрики.

Фото прокуратури

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