Загарбники пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні: у місті перебої зі світлом

Звільнений майже рік тому Херсон щодня перебуває під російськими обстрілами. Сьогодні росіяни знов вдарили по місту.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. У деяких споживачів тимчасові перебої з енергопостачанням.

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Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося внаслідок ворожих російських обстрілів», — написав Мрочко.

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За його словами зараз спостерігаються тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків аварії.

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Нагадаємо, правобережну частину Херсонської області було звільнено від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби. Так, сьогодні вночі війська рф обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували.

31 жовтня російські війська дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Днем раніше російські військові обстріляли цвинтар у Киндейці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Вчора окупанти знову вдарили по центру Херсона — загинула людина, ще двоє отримали поранення.

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