Загарбники вдарили по Херсону з артилерії: троє людей поранені

В четвер, 19 жовтня, в Херсоні знов пролунали вибухи. Російські війська обстріляли місто з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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Під ударом опинився центр та Корабельний район, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Херсон — під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання — в житлову зону. Постраждали троє людей», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми.

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«Стан — важкий. У чоловіків 60 і 39 років — осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували», — додав голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська щодня тероризують Херсон, обстрілюючи з артилерії та танків. Минулої доби окупанти випустили по Херсону 23 снаряди. В результаті російської атаки двоє людей загинули, ще 4 отримали поранення.

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Як повідомляли «ФАКТИ», вночі ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами. Були влучання по об'єктах у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Українська ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59 та три «шахеда».



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