У Закарпатті з крісельного підйомника, що застряг, рятувальники зняли понад 20 туристів (фото, відео)

У Карпатах, де минулого року довелося знімати туристів з підйомника, знову довелося надавати допомогу людям, які застрагли на висоті. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Упродовж двох годин гірські рятувальники та фахівці пожежно-рятувальної частини надавали допомогу людям, які застрягли на висоті через аварійну зупинку крісельного підйомника в смт Міжгір’я Хустського району. Інформація про подію надійшла до Служби порятунку сьогодні об 11:35. З'ясувалось, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник. На час зупинки там перебувало 22 людини, з яких четверо дітей. На місці події працювали бійці ДСНС 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та гірські пошуковці смт Міжгір’я. Станом на 13:45 усіх людей, які „зависли над землею“ на п’ятиметровій висоті, вдалося успішно евакуювати з поламаного витягу. Ніхто з туристів медичної допомоги не потребував», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», подібні випадки траплялися і раніше. Так у перший день 2021 року у Славському через знеструмлення підйомника на висоті застрягли 74 туристи. Через кілька тижнів рятувальникам довелось знімати людей з підйомника на горі Високий Верх у Карпатах.

198

Читайте нас у Facebook та Instagram