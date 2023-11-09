«40 — це не про вік. Це всупереч і заради»: Юрій Ткач, який оскандалився, відзначив ювілей

Відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який нещодавно зіткнувся з хвилею хейту на свою адресу після того, як погодився вести весілля одного з фігурантів «п'яних вечірок», святкує ювілей.

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«Сьогодні я просто хочу сказати ДЯКУЮ! Дякую за любов та зневіру, за підтримку та хейт, за віру та добро, за всі емоції та їх відсутність! Я все це приймаю, бо це мій шлях! Моє життя… Бути всупереч та завдяки! Дякую всім, хто поруч! Дякую нашим Збройним Силам України, що сьогодні маю змогу читати від вас всіх повідомлення в оточенні своєї сімʼї і хоч на хвилину відчути себе щасливим!!! 40 — це не про вік, 40 — це всупереч і заради!!!» — написав він в Instagram.

Фоловери, серед яких є і відомі люди, активно вітають ювіляра.

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Як писали «ФАКТИ», після хвилі хейту Ткач вибачився перед шанувальниками за участь у скандальноиу весіллі. Він визнав цю ситуацію ганебною.

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