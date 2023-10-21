«Гроші не пахнуть»: ще одне гучне весілля та скандал, в який потрапив відомий комік

Пiсля гучного «лакшері весілля» львівського експрокурора, стало відомо, що приблизно в той самий час в одному з найдорожчих готелів країни відгуляв своє весілля фігурант гучної справи про «п'яні вечірки» в Києві.

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Йдеться про одного з блогерів з Івано-Франківська, які спаювали та ґвалтували дівчат, а потім знімали це на відео, поширюючи його в мережі.

Про це розповів журналіст Андрій Лохматов на своїй сторінці в Facebook.

Наречений Олег Захаров, третій учасник тих «вечірок», який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в дорогому готелі.

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Під час святкування компанія гостей співала російський реп й розкидала по сцені стодоларові банкноти.

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Журналіст пише, що адвокат Захарова теж був запрошений і танцював поруч.

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Ведучим на цьому святі був відомий телеактор і комік Юрій Ткач. Він щиро обіймався з п'яним Захаровим.

«А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі, чим як би підтвердив йому — все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо», — додав Андрій Лохматов.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Львові намагалися вручити повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова. Але за жодною з адрес представники ТЦК та СП не знайшли експрокурора, тому залишили повістку у поштовій скриньці.

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