Гроші пахнуть: Ткач вибачився за «конферанс» на весіллі мажора-гвалтівника і обіцяє віддати гонорар на потреби ЗСУ

Відомий телеактор і комік Юрій Ткач зіткнувся з хвилею хейту на свою адресу після того, як проявив безпринципність і погодився вести весілля одного з фігурантів «п'яних вечірок» Олега Захарова. При цьому артист прийняв єдино вірне рішення в даній ситуації — вибачитися перед шанувальниками.

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Зробив він це на наступний день у соціальній мережі.

«Визнаю цю ситуацію ганебною! Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться!!! Щодо гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите»— пообіцяв артист. Чим довів, що гроші таки пахнуть, а іноді навіть і воняють, тому їх потрібно передавати на добрі справи.

Фоловери у коментарях відреагували на вчинок Ткача.

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Нагадаємо, що наречений — Олег Захаров — один з фігурантів «п'яних вечірок», якого разом із другом випустили під заставу на час розслідування відгуляв шикарне весілля у 5-зірковому Edem Resort Medical & SPA біля Львова. Молодята та гості розважалися під російський реп, кидали стодоларові купюри на сцені. В коментарях українці рішуче осудили такі «мажорські витівки», вказавши, що в той час як гинуть наші захисники на фронті, не можна дозволяти собі хизуватися весіллям у соціальних мережах.

Вочевидь, у суспільстві поступово наростає осуд подібних вчинків мажорів. Так, фігуранту ще одного помпезного весілля — експрокурору Ільницькому — принесли повістку з військкомату.

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