Левам — віра у свої сили, Козорогам — корисні знайомства, Терезам — радісні звістки: гороскоп на день Водяної Мавпи-рекламістки

У другу п'ятницю місяця, 10 листопада, варто спробувати щось нове у роботі і особистому житті, радять астрологи.

У будь-якому випадку успіх буде на вашому боці і все піде добре. Також сьогодні з'явиться можливість нових знайомств, які згодом можуть перерости у серйозніші відносини, запевняють фахівці.

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Овен

За можливості приділіть більше уваги побутовим питанням, поговоріть із близькими, підтримайте їх у складній ситуації. День підходить для роздумів, постановки нових цілей і пріоритетів. Деякі речі у вашому житті давно втратили свою цінність і зараз краще їх позбутися.

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Телець

Старі друзі або колишні колеги можуть стати в пригоді вам у майбутніх проєктах: не переривайте з ними зв'язок, спілкуйтеся й обговорюйте нагальні теми. Позитивний настрій Тельців притягне впливових людей і є шанс отримати цікаву пропозицію про співпрацю.

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Близнюки

Зірки обіцяють вам важливу зустріч, яка вплине на майбутні події і змінить ваше життя. Не відмовляйте в допомозі тим, хто про це просить. Можливо, щось не буде виходити з першого разу; не відмовляйтеся від своїх планів, проявіть наполегливість і результати не змусять на себе чекати.

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Рак

Якщо ви хочете отримати вичерпну відповідь, поставте запитання правильно і відверто. Недомовленості та натяки можуть завести Раків у глухий кут і створити додаткові труднощі. Спілкування 10 листопада буде продуктивним: ви дізнаєтеся корисну інформацію або отримаєте довгоочікувані звістки.

Лев

Чарівність і доброзичливий настрій допоможуть Левам домогтися бажаного швидко і легко. Вірте у свої сили і заражайте оточення позитивом. Хтось може зробити вам цікаву пропозицію, яку обов'язково варто розглянути. Однак настрій може бути зіпсований неприємним сюрпризом.

Діва

Невідповідний день для поїздок або початку подорожі. Неприємності змусять Дів нервувати і зіпсують настрій. Працювати сьогодні краще в команді: близькі люди нададуть вам істотну підтримку у важливих справах. За можливості перенесіть трудомісткі та складні питання на інший час.

Терези

Сьогодні ви можете легко образити співрозмовника необережним словом або їдким зауваженням. Будьте ввічливі, контролюйте свої слова. Терези отримають радісні звістки, які згодом вплинуть на їхнє життя. Усі важливі справи призначайте на першу половину дня.

Скорпіон

Не ігноруйте поради або думку старих знайомих: вони допоможуть вам впоратися з багатьма нагальними проблемами. Готуйтеся до складного дня, коли неприємності виникатимуть на рівному місці і вам доведеться підлаштовуватися під нові обставини. Вечір краще провести активно і весело.

Стрілець

У справах проявляйте наполегливість і завзятість, не змінюйте планів, якщо щось не вдається з першого разу. Зірки радять Стрільцям 10 листопада братися за найскладніші справи і домагатися бажаного. Ви сьогодні будете в центрі уваги: проявляйте свої найкращі якості, шукайте нових однодумців.

Козоріг

Спілкуватися цього дня вам буде легко і приємно. Козорогам під силу переконати співрозмовників у своїй правоті та завести нові корисні знайомства. Перед тим, як братися до дій, продумайте все до дрібниць, оцініть ризики та свою можливу вигоду. Чіткий план допоможе швидкій реалізації.

Водолій

Приємні враження та яскраві емоції чекають на вас у поїздках. 10 листопада ви з легкістю розумієте настрій оточуючих і здатні ловити їхні думки або приховані натяки. Водолії можуть бути центром будь-якої компанії та знайти нових друзів. Не намагайтеся маніпулювати, інакше зіпсуєте хороші стосунки.

Риби

Рутинну нудну роботу краще планувати на першу половину дня, а потім зайнятися дійсно цікавими та корисними справами. Щоб вас не відволікали, поясніть оточенню важливість вашої діяльності або обмежте контакти. Надайте підтримку близьким людям, це підніме вам настрій.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом, 10 листопада називають днем Водяної Мавпи.

Крім того, у деяких країнах в цей день прийнято вшановувати людей, які займаються рекламою, піаром чи продажами по телефону — вважається, що вони настільки зайняті, що навіть в душ або басейн беруть з собою мобільний, так як бажають бути постійно на зв'язку з клієнтом.

Вважається, що в день Водяної Мавпи важливо бути особливо обережними, щоб не піддатися на вмовляння тих, хто хоче продати вам товар на велику суму грошей.

Водночас сьогодні — вдалий час для розвитку творчих проектів та віддання часу улюбленим хобі.

«Ви можете відчути приплив натхнення, яке допоможе вам досягти нових висот у творчості. Використайте цей момент для самовираження та задоволення від креативного процесу», — радять знавці Східної астрології.

Особливо це важливо для тих, у кого в імені є одна, а ще краще — дві літери «А», вважає «київський мольфар».



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