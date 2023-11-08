Час вчитися сповивати немовлят: представниці яких знаків зодіаку можуть завагітніти у 2024 році

Багато хто з жителів Азії та інших частин світу сподіваються, що 2024 рік, рік Дерев’яного Дракона, принесе їм велике багатство.

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Інші люди, особливо жінки, плекають надію отримати від символу року нові пригоди, можливості реалізувати свою особистість або навіть зачати нове життя.

Але шанси на це мають лише представниці трьох знаків за Східним гороскопом, пише «Мета» з посиланням на китайський астрологічний ресурс.

На думку знавців Східної астрології, наблизитися на крок до щасливого материнства у 2024 році зможуть жінки, які народилися у роки цих таких тварин.

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Кролик

Попри те, що рік Дракона не обіцяє бути надто успішним для Кроликів, у них все ж можуть статися доволі позитивні зміни в життя. Зокрема представниці цього знаку зазнають глибокої емоційної трансформації. Наступного року в них виявиться достатньо сил, щоб звільнитися з токсичних стосунків та стати на шлях зцілення. Таким чином у них з’являться обнадійливі перспективи на довгоочікувану вагітність.

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Змія

Розширити свою сім’ю у 2024 році також зможуть представниці знаку Змія. Рік Дракона є сприятливим періодом для планування вагітності. Жінки народжені у рік Змії мають гарну інтуїцію та мудрість, тому добре впораються з роллю матері.

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Півень

Приєднатися до когорти матусь зможуть і представниці знаку Півень. Рік Дракона зможе настільки надихнути цих жінок, що вони наважаться на рішучий крок — завагітніти. Ці особистості можуть виявитися доволі гарними мамами, які проявляють всю свою турботу дітям.

Про те, кому зі знаків зодіаку пощастить в останні три тижні листопада, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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