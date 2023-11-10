З початку вторгнення в Україну російські війська втратили майже 310 тисяч вояків, — Генштаб

Ворог, як і раніше, не полишає спроб оточити Авдіївку, попри значні втрати особового складу та бронетехніки. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

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Загалом протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Окупанти завдали 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.



Ворог також вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

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На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

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Втрати ворога склали:

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знов вдарили по Україні «шахедами» та керованими ракетами. Сили ППО знищили 5 ударних дронів та ракету Х-59.

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