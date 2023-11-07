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Україна

Британська розвідка порахувала кількість знищеної під Авдієвкою російської техніки

20:30 9 листопада 2023
розбита російська техніка

За добу на Авдіївському напрямку українські бійці відбили понад 20 атак ворога. За оцінками британських військових експертів, лише за останні три тижні росія втратила близько 200 одиниць бронетехніки в боях за Авдіївку на сході України. противника. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки про війну в Україні, опублікованому Міністерством оборони в Лондоні. Причиною цього, ймовірно, є поєднання відносної ефективності українських протитанкових ракет, мін, безпілотників і високоточної артилерії, йдеться у звіті. Як і українські воїни під час наступу влітку, росіяни зробили ставку на наступ піхоти.

Як і в попередніх російських наступальних операціях, атаки на промислове місто були надзвичайно дорогими. Цілком ймовірно, що росія втратила кілька тисяч поранених і загиблих у боях за Авдіївку з початку жовтня.

«Російське керівництво продовжує демонструвати готовність миритися з великими втратами особового складу заради незначних територіальних здобутків», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою та Мар'їнкою відбито десятки атак противника та ліквідовано майже тисячу окупантів.

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