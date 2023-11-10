Гройсман хоче повернутися в політику за кошти вінничан. У мерії Вінниці не проти

Експрем’єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив нагадати українському електорату про своє існування, демонструючи великого благодійника та волонтера за сумісництвом. Щоправда, Володимир Борисович вирішив це зробити за гроші простих вінничан.

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Гройсман нині формально очолює у Вінницькій області такий собі Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб

19 жовтня в соцмережах експрем’єр повідомив: «Передали захисникам перших пʼять ловців шахедів — нових позашляховиків з прожекторами до них. Далі буде… Слава ЗСУ! Слава Україні!»

При цьому Гройсман жодним словом не згадує, що ці автомобілі були закуплені за кошти з бюджету міста Вінниці. Це підтверджують тендери й проведені закупівлі Вінницькою міською радою та повний збіг кількості та марок автівок.

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Хвиля піар-проєкту Володимира Гройсмана обійшлась бюджету Вінниці в 6 мільйонів 250 тисяч гривень.

Але Володимир Гройсман трохи витратився на розкрутку цієї теми у ЗМІ й телеграм-каналах. Де теж немає ні слова про те, що «ловці шахедів» були придбані за кошти вінничан. Навпаки, всі ці повідомлення вийшли під гучними заголовками: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Гройсмана передав «перших 5 ловців шахедів — нових позашляховиків з прожекторами до них».

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Раніше аналогічна хвиля піару Володимира Гройсмана за кошти платників податків пройшла й на передачі дронів.

Навіть на офіційному сайті міськради про передачу ЗСУ позашляховиків повідомили на день пізніше експрем’єра і, звісно, не забули дати «гольову передачу» Володимиру Гройсману, зазначивши, що це сталось «у межах роботи Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу».

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Яким чином Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Володимира Гройсмана причетний до придбання 5 автівок для Нацгвардії, як свідчать тендерні закупівлі, за 6 мільйонів 250 тис грн, офіційне джерело Вінницької міської ради не пояснило.

Фактично проігнорували це питання у відповіді на запит журналістів.

Проте визнали, що позашляховики та дрони дійсно купувалися за бюджетні кошти, а далі повідомили:

«Інформаційні повідомлення про роботи виконавчих органів Вінницької міської ради в рамках роботи Міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу висвітлюються на офіційних джерелах Вінницької міської ради та надаються на відповідні інформаційні запити в повному обсязі. Вказана інформація є відкритою та загальнодоступною, тому може вільно копіюватись та розміщуватись на сторінках соцмереж усіма охочими».

Виглядає так, що роль штабу зводиться до того, що він просто існує та керує ним особисто Гройсман. Ну, а те, що Володимир Борисович попіарився на допомозі вінничан армії, то це, за логікою Вінницької міськради, не заборонено. Принаймні йому.

Цікаво, що документ з прозорим натяком на те, що Гройсману можна піаритися на бюджетних коштах Вінниці, підписав заступник міського голови Вінниці Сергій Тимощук. Свою посаду він обіймає вже майже 10 років і є давнім соратником мера Вінниці Сергія Моргунова.

А Моргунов — давній та близький соратник Володимира Гройсмана. Причому настільки близький, що навіть своїм радником по міському господарству зробив батька Володимира Борисовича — Бориса Ісааковича.

До того ж нині саме Моргунов де-факто керує партією «Українська стратегія Гройсмана» (УСГ) та офіційно є керівником обласного осередку партії.

Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у березні 2022 року Моргунов створив разом з іще одним соратником Гройсмана та представником УСГ — головою Вінницької обласної ради В’ячеславом Соколовим (що був обраний до цієї ради саме від УСГ). І створювали штаб, судячи з усього, для того, щоб його очолив особисто експрем’єр Гройсман.

І тоді, й зараз цей штаб — фактично напівлегітимна структура з не до кінця зрозумілим статусом. В якому зазначено такі функції штабу: забезпечення функціювання критичної інфраструктури та логістики, а ще продовольчої безпеки, економіки та бізнесу.

Хоча це повноваження військових адміністрацій, а не міської та обласної рад. І тим більше не штабу Гройсмана.

Проте Моргунов та Соколовий не залучили до створення цього штабу обласну військову адміністрацію, адже голова ОВА Сергій Борзов не належить до їхньої «стратегічної» тусовки.

Виглядає так, що єдина функція цього штабу на даний момент — це давати можливість Гройсману та наближеним до нього однопартійцям піаритися на допомозі армії за кошти простих вінничан.

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