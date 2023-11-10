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Гроші

Частині бюджетників піднімуть зарплати майже на четверть: хто серед щасливчиків

13:46 10 листопада 2023
гривні

В ухваленому держбюджеті на 2024 рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року. Це сприятливо позначиться на зарплатах частини бюджетників, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Зокрема, наступного року планується збільшити зарплату педагогів майже на 23%.

Повідомляється, що підвищення зарплати відбудеться у два етапи:
- з 1 січня — на 10,4%,
- з 1 квітня — ще на 12,6%.

«Субвенцію збільшено, якщо порівняти з 2023 роком (87,5 млрд грн). Це дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї закладено поділ класів на групи», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що «дуже приємний сюрприз» буде чекати і тих освітян, хто має намір у найближчі місяці вийти на пенсію.

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