Знизили показники інфляції та курсу долара: Рада ухвалила з поправками держбюджет-2024

Верховна рада України 9 листопада ухвалила закон про Державний бюджет на 2024 рік. «За» проголосували 276 народних депутатів. Про це, зокрема, повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як розповів Железняк:

• Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.

• Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн.

• Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.

«Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41 $), щоб погодити з МВФ. Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн», — написав Железняк.

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Крім того, прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%). Прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8%). Припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар (було 41,4 грн за долар).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував парламентарям «за підтримку та конструктивну позицію». За його словами, згідно з розставленими у бюджеті пріоритетами, всі внутрішні ресурси підуть на те, щоб «вистояти та перемогти ворога».

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«Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію», — повідомив Шмигаль.

Крім того, за його словами, у бюджеті:

• Закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати.

• Видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн.

• Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн.

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Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

• 43 млрд грн на виробництво БПЛА;

• 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.

Видатки на медицину та освіту становитимуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.

Як писали «ФАКТИ», для студентів-бюджетників готують важливі нововведення.

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