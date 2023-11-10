Важливо для майбутніх пенсіонерів: деякі українці при виході на пенсію можуть отримати відразу 10 виплат — хто має право

Виходячи на заслужений відпочинок, бажано не тільки мати всі необхідні документи для отримання більш високих виплат, а й добре знати свої права.

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Про те, що згідно із законами «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», деякі працівники мають право отримати виплати у десятикратному розмірі, нагадує профільне видання.

Йдеться про працівників комунальних та державних установ, але тільки в тому разі, коли вони відповідають чотирьом вимогам, якщо:

- їм призначено пенсію за віком після 01.10.2011;

- вони до цього не отримували жодної іншої пенсії;

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- вони працювали у день досягнення пенсійного віку в установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

- у них є страховий стаж на таких посадах (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років).

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При цьому до страхового стажу належать усі періоди роботи в таких установах, зазначених у Переліку освітніх установ, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.

На одноразову виплату 10-кратної пенсії можуть розраховувати працівники таких установ:

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- загальноосвітніх шкіл, у тому числі музичних та художніх;

- міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

- працівники дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній та шкіл-клінік;

- працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТУ;

- дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів;

- бібліотек;

- дитячих клінік, поліклінік та санаторіїв;

- медичних закладів різного типу;

- санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;

- аптек;

- контрольно-аналітичних лабораторій;

- медико-соціальних експертних комісій;

- інтернатних установ для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

- медичних відділів протезних підприємств.

Раніше повідомлялось, хто з пенсіонерів з низькою пенсією може отримати грошову допомогу від ООН.

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