Важливо для майбутніх пенсіонерів: деякі українці при виході на пенсію можуть отримати відразу 10 виплат — хто має право
Виходячи на заслужений відпочинок, бажано не тільки мати всі необхідні документи для отримання більш високих виплат, а й добре знати свої права.
Про те, що згідно із законами «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», деякі працівники мають право отримати виплати у десятикратному розмірі, нагадує профільне видання.
Йдеться про працівників комунальних та державних установ, але тільки в тому разі, коли вони відповідають чотирьом вимогам, якщо:
- їм призначено пенсію за віком після 01.10.2011;
- вони до цього не отримували жодної іншої пенсії;
- вони працювали у день досягнення пенсійного віку в установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- у них є страховий стаж на таких посадах (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років).
При цьому до страхового стажу належать усі періоди роботи в таких установах, зазначених у Переліку освітніх установ, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.
На одноразову виплату 10-кратної пенсії можуть розраховувати працівники таких установ:
- загальноосвітніх шкіл, у тому числі музичних та художніх;
- міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- працівники дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній та шкіл-клінік;
- працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТУ;
- дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів;
- бібліотек;
- дитячих клінік, поліклінік та санаторіїв;
- медичних закладів різного типу;
- санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;
- аптек;
- контрольно-аналітичних лабораторій;
- медико-соціальних експертних комісій;
- інтернатних установ для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичних відділів протезних підприємств.
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