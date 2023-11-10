Місяць запеклих боїв: Залужний оцінив втрати окупантів під Авдіївкою
З початку активних штурмів Авдіївки на Донеччині пройшов місяць, і за цей час оборонці місті знищили близько 10 тисяч окупантів.
Такі дані у своєму Telegram-каналі наводить Головнокомандувач ЗСУ Ввлерій Залужний.
За його підрахунками на Авдіївському напрямку українські воїни знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.
«Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб. Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку», — написав Залужний, показавши фото з поля бою.
Також на фото зафіксовано легендарний будинок в Авдіївці з муралом, присвяченим місцевій вчительці Марині Марченко, яку зобразив на стіні її вцілілої багатоповерхівки австралійський художник ще у 2016 році. Артоб'єкт поки тримається, не дивлячись на вирву зовсім поруч.
Нагадаємо, раніше кількість знищеної під Авдієвкою російської техніки підрахували у британській розвідці.