Розважилися на 100 тисяч гривень: двоє підлітків рознесли вагон електрички на Сумщині

В «Укрзалізниці», де днями розповідали про неповнолітніх вандалів на Київщині, яки «погуляли» в приміському потязі Ягодин — Київ, повідомили про чергову витівку підлітків. На цей раз на Сумщині.

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«Локомотивна бригада затримала вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський. Ними виявилися двоє підлітків. Під час рейсу, близько 22:00 підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь», — йдеться у повідомленні.

Порушників затримали під час зупинки на станції Брюловецький та передала правоохоронцям. За попередніми підрахунками, залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч гривень.

Раніше в компанії розповідали про неадекватного чоловіка, який розбив вікно та зламав стіл в одному з вагонів поїзда Київ — Трускавець. Чоловіка затримали, а вагон відправили на реставрацію.

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Ілюстративне фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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