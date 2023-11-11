Мобілізація в Україні: у якому разі представники ТЦК можуть вручити водієві повістку на дорозі

В Україні триває загальна мобілізація, співробітники ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.

Як пише «Твоя машина», юристи наголошують, що чітких регламентацій щодо того, де можна вручити повістку, досі немає, але співробітники ТЦК або інші уповноважені законом особи можуть видавати документ лише тоді, коли його складено керівником центру комплектування, він містить повні анкетні дані призовника, його рік народження та адресу проживання. Тобто повістка має бути «адресною», а не виписаною на місці — остання ставить під сумнів законність процедури.

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Вручення повісток водіям може відбуватися у присутності поліцейських, які мають право зупиняти транспортні засоби на блокпосту чи іншому місці. До речі, у правоохоронців для зупинки транспорту має бути одна із передбачених законом причин із вичерпного переліку. Втім, вручення повісток у цьому переліку немає.

Теоретично, військкоми можуть підійти до водія з повісткою після перевірки на блокпосту або на стоянці. У такій ситуації вимогу відкрити вікно та прийняти повістку можна вважати законною та обґрунтованою. Однак документ, знову ж таки, вже має бути оформлений саме на ім’я водія.

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Іноді можливі випадки, коли водій пред’являє свої документи для перевірки поліцейському, а той у свою чергу передає інформацію про нього співробітникам ТЦК. У цьому випадку громадянин має право заборонити інспектору передавати його персональні дані третім особам на підставі Закону України «Про захист персональних даних» (статті 1, 8, 10, 14). За порушення цих вимог поліцейському загрожує адміністративна ст. 188−39 КУпАП та навіть кримінальна ст. 182 ККУ відповідальність.

Юристи рекомендують водіям зберігати документи в порядку, бути готовими до виконання законів про мобілізацію, не конфліктувати із співробітниками ТЦК та поліцією, якщо вони діють у рамках законодавства.

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Раніше в одному з обласних ТЦК та СП пояснили, що не можуть робити представники військкоматів при відмові людини підписати повістку.

Ілюстративне фото з мережі

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