З машини не виходьте, документів не віддавайте: що робити, коли авто зупинили військові і намагаються вручити повістку

В Україні вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, тому процес вручення повісток набирає нової сили. Багатьох українців цікавить, чи можуть співробітники територіального центру комплектування (ТЦК) зупиняти авто, щоб вручити повістку.

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Юрист та адвокат Ростислав Кравець нагадав, що право зупиняти транспортний засіб мають представники Національної поліції. Жодних повноважень зупиняти транспорт військовослужбовці ТЦК не мають, передають «Факти».

Для того, щоб вручити повістку, насамперед необхідно встановити особу, якій вона вручається. Повістка повинна бути вручена особисто в руки за місцем проживання або на робочому місці.

Також повістку на роботі може вручити керівник компанії на робочому місці. Юрист повідомив, що правильним врученням повістки вважається особисте вручення документа з підписом у присутності двох свідків або зафіксований відеозаписом. У разі порушення цих правил вручення повістки вважається незаконним.

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Якщо автомобіль все ж таки зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, необхідно дотримуватися таких інструкцій:

- попросити пред’явити посвідчення;

- не виходити з машини та не давати жодних документів;

- знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

- викликати Нацполіцію.

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Якщо людина відмовляється брати повістку, тоді укладається акт про відмову від вручення повістки з підписами уповноважених осіб та свідків й вручається він військовозобов’язаному під підпис.

Причинами відмови від вручення повістки є:

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Якщо документ виписали з порушенням закону — дані дописували до частково заповненого бланка повістки;

Якщо у повістці вказані неправильні дані одержувача;

Якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печаті, або певні дані вносили без присутності одержувача.

Раніше ми розповідали, в яких випадках військовому надається відпустка за сімейними обставинами.

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