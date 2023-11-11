Полковник Мартін Вендла, заступник командувача штабу Об'єднаних сил Естонії, заявив, що російські війська перехопили ініціативу в Луганській та Донецькій областях України.

РЕКЛАМА

«Сили російської федерації продовжили трохи більш інтенсивні наступальні дії на цьому тижні», — сказав він, додавши, що основними векторами наступу є Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

За його словами, російські війська здійснювали в середньому 64 наступальні операції на добу.

«Виходячи з цього, можна сказати, що росія все ще має достатньо людських ресурсів і техніки, щоб тримати українські війська під постійним тиском. Ці цифри свідчать про те, що рф перехопила ініціативу і в Луганській, і в Донецькій областях, а це, своєю чергою, свідчить про те, що цілі росії в Україні не змінилися», цитує його news.err.ee.

РЕКЛАМА

Полковник припустив, що головною метою російських військ є захоплення Авдіївки, оскільки це може бути представлено як своєрідна політична перемога.

«Але це має і практичне значення. Це відносно густонаселений район, так би мовити, ворота в Донецьк, і контроль над ним дозволяє краще контролювати логістику».

РЕКЛАМА

Але Вендла підкреслив, що взяти Авдіївку непросто і обидві сторони наразі зазнають великих втрат. Й українська оборона тримається.

«Вплив погоди, ймовірно, стане ще більш важливим у наступні кілька тижнів, і використання важкої та броньованої техніки буде ускладнене до тих пір, поки земля не замерзне», — сказав Вендла, додавши, що обидві сторони, ймовірно, прагнуть окопатися до того, як це станеться.

РЕКЛАМА

Раніше британська розвідка порахувала кількість знищеної під Авдієвкою російської техніки. За даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення в Україну російські війська втратили майже 310 тисяч вояків.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram