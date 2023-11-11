36.12 / 36.66 38.64 / 39.29
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Чемпіон Європи з біатлону виведений з коми: він стріляв собі в живіт

14:07 11 листопада 2023
Красимир Анев

Чемпіон Європи з біатлону, 36-річний болгарин Красімір Анєв виведений із медикаментозної коми після спроби самогубства, повідомляють болгарські ЗМІ. Раніше чемпіонка Європи з волейболу розбилася на смерть після матчу Ліги чемпіонів.

«Зараз йому краще, він прийшов до тями, — повідомив екснаставник спортсмена Георгій Фортунов. — Він не може говорити, бо інтубований, але відповідає жестами. Я не коментуватиму особисті речі, які з ним відбулися, але можу тільки сказати вам, що з ним багато чого трапилося. І в особистому плані, і у професіональному в армії, і у спорті. Ви знаєте про скандали з федерацією, через які він також завершив кар'єру у 2020 році, про проблеми з серцем, про травму м'яза стегна, який він отримав у 2015 році… Однак зараз йому краще, і я вірю, що він одужає».

Як з'ясувалося, ще 1 листопада відомого спортсмена знайшли близько 19:00 в районі греблі «Дренов дол» неподалік міста Кюстенділ. За даними поліції, він вистрілив собі у живіт. Анєв легально володіє зброєю, оскільки є військовослужбовцем (з 2021 року ексбіатлоніст працював інструктором та займався фізичною підготовкою військовослужбовців ВПС Болгарії). У важкому стані Анєва було доправлено у відділення реанімації Військово-медичної академії та введено у медикаментозну кому.

Зазначимо, що Анєв виступав на зимових Олімпійських іграх у Ванкувері, Сочі та Пхенчхані, а також на 11 чемпіонатах світу, де його найкращим результатом було шосте місце у спринті в Хохфільцені у 2017 році. 2019-го болгарин виграв «золото» чемпіонату Європи в Раубичах в індивідуальних перегонах. Також Анєв має ще по чотири срібні та бронзові медалі ЧЄ, три нагороди з зимової Універсіади-2011. Він завершив біатлонну кар'єру у 2020 році.

РЕКЛАМА

Красімір має 6-річну доньку, але кілька років тому він розлучився з її матір'ю Кристиною Начевою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу зі стрільби знайшли з простріленою головою.

РЕКЛАМА

175

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на електроенергію

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

салат

Салат «Добрий татко» від Людмили Борщ: з’ївши його, татусь попросить добавку ще тричі

Документ

Рада змінила правила набуття спадщини

Молодик

Молодик та круті зміни: після 13 листопада життя п'яти знаків зодіаку кардинально зміниться

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту