Адвокат назвав причини, які дозволяють не йти до військкомату після отримання повістки

Для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачена правова відповідальність. Разом з тим існюють випадки, коли за неявку до ТЦК та СП тюрма та штрафи не загрожують. Їхній перелік міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673. Наразі кількість причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. Зараз таких причин лише три, пояснює адвокат Олександр Головченко:

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«Це хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд). Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста».

Адвокат нагадує, що для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.

Раніше юристи пояснили, у якому разі представники ТЦК можуть вручити водієві повістку на дорозі.

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