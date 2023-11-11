Десятки дронів та ракети знову атакували Україну вночі: найбільше дісталося прифронтовим областям (фото)

Напередодні увечорі, а також у ніч проти суботи, 11 листопада, росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удара по Україні.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, росіяни застосували 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» із трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ (рф), Курськ (рф) та мис Чауда (ТОТ Крим); 1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря; протикорабельну ракету П-800 «Онікс» — з окупованого Криму; зенітну керовану ракету С-300 — з Бєлгородщини.

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Знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131». Більшість дронів-камікадзе російські окупанти спрямували по прифронтових областях: протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Так, на підступах до столиці всі баражуючі боєприпаси, що були запущені з південного напрямку, були уражені. Керівник КМВА Сергій Попко зазначив про ймовірність «перевірки» загарбниками системи ППО Києва.

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Вже ранком у суботу в Києві знов лунала повітряна тривога, пов`язана із загрози удари балістикою. «Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

Тривога триває. Перебувайте в укриттях!» — повідомляв мер Віталій Кличко.

А на Одещині були «прильоти». У Силах оборони півдня України повідомляли про комбіновану атаку — ракетами та дронами.

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Фото Сил оборони півдня

Фото Сил оборони півдня

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Росіяни двічі ударили ракетами по Одеському району. З літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, рашисти поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу. Літню жінку, яку врятували з-під завалів приватного будинку, госпіталізовано. Її стан стабільний. Ще двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення, їм надано допомогу на місці.

Фото Сил оборони півдня

В припортову інфраструктуру влучили, імовірно, надзвуковим «Оніксом». Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються".

На Дніпретровщині було збито п'ять ударних дронів — у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

Фото зі сторінки Лисака

«Але два „шахеди“ поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали», — повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

На Харківщині ворог завдав ударів «шахедами» по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. За інформацією очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства, у Куп'янську — щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

«Внаслідок удару „шахедом“ по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт. Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано», — повідомив він.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що загалом протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштаба ЗСУ

Раніше голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг зазначав, що в Україні на фронті склався «оперативний глухий кут», і що ініціатива перемикається між українськими та російськими силами.

А військовий аналітик Петро Черник серед основних завдань ЗСУ зазначив необхідність «дорубати» так звану «лінію суровікіна» в районі Запоріжжя, дійти до північного Приазов’я, «перерубати» сухопутний коридор до Криму, обваливши південний плацдарм. Також необхідно втримати Авдіївку — ворота до всієї Донеччини, та здійснити оперативне оточення Бахмута.

Фото ЗСУ

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