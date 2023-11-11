ЗМІ повідомили про ракетний удар балістикою по Борисполю: ППО відбила атаку

Після нічної повітряної тривоги, коли росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Україні, ранком у суботу, 11 листопада, в Києві знов лунали тривожні сигнали.

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«Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи», — повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

За інформацією речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, повітряна тривога спрацювала вже після гучних вибухів, адже, за попередньою інформацією, зранку Київщину атакували ракетою, що рухалася балістичною траєкторією.

«Сигнал повітряної тривоги спрацював після атаки, оскільки від моменту запуску таких ракет до ураження — лічені хвилини», — зазначив він в ефірі «Суспільного».

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Моніторінговий канал «Николаевский Ваньок» повідомляв, що це була спроба атаки Бориспіля балістичними ракетами, і що вибухи, які чули в Києві, пов`язані «виключно з роботою антиракетних військ». Попередній тип — «Іскандер М», але точна інформація буде відома, коли фахівці дослідять уламки ракети.

Як повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко, в регіоні влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

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«Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств», — зазначив він та додав, що жертв та постраждалих немає.



Нагадаємо, що ворог часто застосовує балістичні ракети для атак Одеської та Запорізької областей, як це було, зокрема, наприкінці жовтня.

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Ілюстративне фото з Вікіпедії

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