Хоробрі й результативні воїни: Зеленський показав героїв, які захищають Україну з 2014 року

Українські захисники, попри чисельну перевагу окупантів, успішно відбивають російську навалу. Але війна з ворогом почалася не в лютому 2022 року, а набагато раніше — у 2014 році, коли російські «зелені чоловічки» підступно з'явилися спочатку у Криму, а потім і на Донбасі.

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Саме тоді в українській армії з'явилось багато людей, які професійно захищають Україну, зупиняючи ненависного ворога. Одне з таких військових угрупувань — 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, воїни якої й зараз боронять рідну землю.

Світлини захисників показав президент України Володимир Зеленський.

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«25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада — справжня українська сила. Хоробрі й результативні воїни, які своєю стійкістю доводять, що Україна здатна протистояти російському злу», — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що воїни 25 ОПДБр вже понад дев'ять років з честю та звитягою дають відсіч загарбникам з рф.

«Воїни бригади стоять на захисті нашої незалежності з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення захищають Україну, зокрема, на Лиманському напрямку. Брали участь у контрнаступі в районі Балаклії на Харківщині, у визволенні міста Ізюм. Дякую вам за службу нашій державі, воїни! Слава всім, хто бореться заради свободи України!» — звернувся до українських воїнів Зеленський.

Нагадаємо, зараз ще одним місцем, де продовжують формуватися славні традиції українських воїнів, стала Авдіївка, яку росія посилено штурмує вже понад місяць. За цей час, за підрахунками Головкома ЗСУ Залужного, оборонці міста знищили близько 10 тисяч окупантів, понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати армії рф скала понад 311 тисяч військових та сотні одиниць бойової техніки.

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