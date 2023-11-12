Більше тисячі «хороших росіян», 32 броневика та 32 артсистеми за добу: ЗСУ продовжують потужно нищити ворога

Протягом минулої доби російський ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки й Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

За підтримки авіації окупанти вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 22 атаки ворога, на Шахтарському — відбили 11 атак.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Завдяки успішним діям наших військових, ворог втратив:

Нагадаємо, 11 листопада росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Україні. Над Київщиною сили ППО збили ракету. Разом з тим в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків, одне з приватних підприємств.

Водночас на території росії теж було неспокійно. Безпілотники атакували військове КБ у Підмосков'ї та пороховий завод під Тамбовом, а в Рязані пущено під укіс потяг.

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