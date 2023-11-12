Названий найсексуальніший чоловік у світі: вибір журналу People викликав суперечки

Зірка Голлівуду Патрік Демпсі був здивований, коли в листопаді американський журнал People оголосив його найсексуальнішим чоловіком у світі (торік фаворитом був 42-річний Кріс Еванс). Втім, 57-річний актор дуже швидко опанував цей титул і на запитання журналістів, як він до цього ставиться, відповів із притаманним йому почуттям гумору: «Вже штампую футболки на продаж».

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В інтерв'ю для спеціального випуску People Демпсі переважно говорив про сім'ю. Патрік одружений з Джилліан Фінк з 1999 року. В них троє дітей. Дочка Талула вже повнолітня. Їй 21 рік. Близнюкам Саллвіану та Дарбі — по 16 років.

Зірка третьої частини «Бріджит Джонс», драми «Феррарі» та серіалу «Анатомія пристрасті» Патрік Демпсі на обкладинці спецвипуску People

Демпсі наголошує, що виховувати дітей у Голлівуді «дуже складно». І вони з Джилліан усіма силами намагалися, щоб їхня дочка та сини були якомога приземленішими.

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«Вони усі спортивні, люблять рухатися. Вони дуже дисципліновані щодо цього, і ми просто намагаємося прищепити їм правильні цінності. Сподіваюся, у моїх дітей гарні манери. Інші батьки кажуть нам: «О, ваші діти дуже ввічливі». І ми з тихою гордістю відповідаємо: «Приємно це чути», — сказав Демпсі.

А ще Патріка тішить те, що його діти «хочуть мати власну індивідуальність».

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«У них немає бажання перебувати у моїй тіні. Всі вони мають унікальні якості, і у них є свої цілі, які потрібно розвивати. Нам із Джилліан залишається моделювати нашу поведінку, щоб допомогти їм у цьому. Сподіваюся, колись вони це зрозуміють», — наголошує Демпсі.

Актор вважає, що виховувати маленьких дітей легше, ніж підлітків. «Тому що вам потрібно бути поряд, але вони не хочуть, щоб ви були поряд. Вони ж виборюють свою незалежність. Їм потрібно з'ясувати, як вони взаємодіють у світі, їм потрібно самим зрозуміти ці межі, їм потрібно робити помилки. І вам потрібно бути поряд з ними, але так, щоб дати їм можливість здобути власні уроки», — упевнений Демпсі.

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Синам Патрік вдячний, що вони тримають його в постійному тонусі. «Вони підтримують мою активність. Мені треба залишатися у формі, щоби не відставати від них. І з віком це стає дедалі важче. Упевнений, своїм титулом найсексуальнішого чоловіка я багато в чому завдячую синам. При цьому знаю, що вони просто сміятимуться з мене і знущатимуться. І це теж добре, вони зберігають мою молодість», — заявив Демпсі.

"Впевнений, своїм титулом найсексуальнішого чоловіка я багато в чому завдячую синам", - каже Демпсі

Цікаво, що в соцмережах багато користувачів назвали нинішній вибір People найневдалішим за історію журналу. «Назвати Патріка Демпсі найсексуальнішим чоловіком було великою помилкою», — пишуть незгодні.

Проте вибір зроблено. І зірка третьої частини «Бріджит Джонс», драми «Феррарі» та серіалу «Анатомія пристрасті» красується на обкладинці спецвипуску журналу.

Тим часом одна з найсексуальніших моделей Кендалл Дженнер пояснила, чому вона досі не має дітей.

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