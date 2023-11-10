Кендал Дженнер пояснила, чому у неї досі немає дітей

Красуня Кендал Дженнер, яку разом з бойфрендом Bad Bunny назвали однією з 10 найбільш стильних пар світу, часто змушена відповідати на питання, чому у свої 28 років нічого не говорить про плани заводити дітей.

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Справа в тому, що нещодавно папараці невдало сфотографували модель на вулиці, і знімок змусив шанувальників зробити висновок, що Кендал вагітна. Крім того, її матері Кріс наснилося, що в сім'ї буде поповнення.

І коли у них на стайні народилося лоша, мати Кендал вирішила розставити всі крапки над «і», поставивши доньці питання напряму: чи збирається вона взагалі народжувати дітей?

«Звичайно, максимум трьох. Хоча я буду задоволена двома. Я просто хочу, щоб у моєї дитини обов'язково був брат чи сестра. Я це знаю», — була відповідь неспокійній матері в одному з останніх епізодів The Kardashians, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Кендал підкреслила, що справді хотіла б подарувати мамі онука чи онуку, але тільки коли настане час. Зараз, каже зірка, вона не готова попрощатися зі свободою.

«Мені подобається легкість: просто взяти і кудись поїхати», — пояснила вона. Крім того, світ такий складний, і це часто бентежить дівчину.

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Кендал Дженнер не хоче поспішати

Заспокоїла маму Кендал остаточно визнанням у тому, що у плані народження дітей дотримується традицій. Крім того, красуня їй не хотілося б народжувати від будь-кого.

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Після такої відповіді мережу наповнили фотожаби і меми з надписам на адресу її хлопця: «Ну що, Bad Bunny, дістав? Тож мотай на вус, хлопче!».

Тим більше, що як на свої 28 Кендал виглядає на всі 100 і є справжньою іконою стилю для інших представниць зіркової тусовки.

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