Найсексуальніший чоловік у світі мріє про дружину та дітей

Відомий голлівудський актор Кріс Еванс названий найсексуальнішим чоловіком у світі. До такого висновку прийшов популярний американський журнал People. 41-річний уродженець Бостона подякував виданню за честь.

Еванс прославився насамперед завдяки ролі Капітана Америки у серії фільмів з коміксів «Месники». Перш ніж приміряти костюм супергероя актор знявся у двох частинах «Фантастичної четвірки», ще однієї екранізації коміксів. Останнім часом Кріс воліє грати лиходіїв. Він зробив це у популярному детективі «Ножі наголо» (відомий в інтернеті як «Дістати ножі») та бойовику «Сірий чоловік» стрімінгової компанії Netflix.

У актора було багато любовних романів із кінозірками. Еванс у різні роки зустрічався з Джесікою Біл, Крістіною Річі, Мінкою Келлі, Дженні Слейт. Однак одружений не був жодного разу.

У короткому інтерв'ю People Кріс зізнався, що мріє про сім'ю.

«Я вже застарий для того, щоб постійно сидіти на валізах і кожні шість місяців переїжджати до іншого готелю чи нової квартири. Мені здається, я вже увійшов у ту фазу, коли хочеться стати розсудливим. Мені хочеться звичайного щастя. Дружина, діти, створення сім'ї. Коли читаєш про всіх відомих артистів — акторів, письменників, художників, розумієш, що більшість із них пишалися не своїми творами чи ролями. Вони пишалися сім'ями, які змогли створити, любов'ю, яку розділили», — наголосив Еванс.

«Мені подобається ідея сімейних традицій, шлюбу. Ні про що інше я навіть не думаю», — додав Кріс.

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