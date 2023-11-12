Титулований футбольний тренер загинув у моторошній аварії (відео)

Знаменитий болгарський футбольний тренер 61-річний Фераріо Спасов загинув у себе на батьківщині в автокатастрофі, повідомляє vesti.bg. Раніше в ДТП загинули український велогонщик та його відомий тренер.

РЕКЛАМА

Аварія сталася на трасі Софія — Варна неподалік Велико Тирново. Спасов, який очолював команду третього дивізіону «Дунав» (Лом), повертався після гри додому в Ловеч, коли в його «Гольф» ззаду врізався «Мерседес», що мчав на величезній швидкості. Від отриманих травм тренер помер на місці, а 24-річний водій та 28-річна пасажирка «Мерседеса» отримали незначні травми.

РЕКЛАМА

За повідомленнями болгарських ЗМІ, водій «Мерседеса», у якого рвана рана на голові та гематома, пройшов тест на алкоголь та наркотики. Результати виявилися негативними. Тим не менш, його звинувачено у скоєнні аварії.

«З великим болем і скорботою повідомляємо вам, що вчора колишній тренер ЦСКА Фераріо Спасов загинув в автокатастрофі під Велико Тирново. Керівництво, гравці, тренерський штаб і всі співробітники ЦСКА висловлюють щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким Фераріо Спасова», — йдеться у повідомленні колишнього клубу тренера.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Фераріо Спасов — один із найвідоміших тренерів в історії болгарського футболу. Окрім ЦСКА, він очолював ще 17 команд, а також працював зі збірною Болгарії U17. Найбільшого успіху фахівець досяг з «Літексом» з Ловеча, з яким став чемпіоном (1999 року) та володарем Кубка Болгарії (2001-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст та тренер Міодраг Єсіч загинув у страшній ДТП.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook та Instagram